Realme X3 con zoom 60x: per il capo di POCO è “inquietante”

Il confronto fra POCO e Realme sta proseguendo. E no, non mi riferisco ai nostri versus di POCO F2 Pro con Realme X50 Pro 5G e Realme X2. Mi riferisco a quello che sta avendo luogo su Twitter fra le aziende, perlopiù con POCO che continua a mandare frecciatine all'azienda. Un modo di auto-promuoversi che sta infastidendo non poco la community, con influencer di settore che si sono proclamati contrari. Ciò non ha impedito a C Manmohan, general manager di POCO, di definire “inquietante” il nuovo Realme X3 di prossima uscita.

LEGGI ANCHE:

Realme Flash Tool è lo strumento ufficiale per installare gli aggiornamenti

Continua la sfida fra POCO e Realme: criticato lo zoom 60x di Realme X3

La caratteristica principale di Realme X3, da cui prende il nome la variante SuperZoom, è lo zoom 60x. Ciò è possibile grazie al comparto fotografico composto da un teleobiettivo a periscopio: grazie alla sinergia con il software, lo zoom ottico 5x arriva in digitale fino al 60x.

Fatto sta il general manager POCO ha colto la palla al balzo, sfruttando uno degli ultimi teaser su Realme X3 per screditare il lavoro della rivale. Il post parla chiaro già da solo:

“Quale scegliereste?

X2 con la modalità super fluida

o

X3 con la modalità super inquietante?

Perché saltare su un carro quando il treno è già qui?“

Evidentemente la dirigenza di POCO è non poco infastidita dal prossimo arrivo di Realme X3 in India, paese dove i due brand si scontrano nelle fasce di prezzo più competitive. C'è da dire che lo smartphone di punta di POCO India è POCO X2, con cui X3 non competerà in maniera diretta. POCO X2 è un modello di fascia medio/alta basato sullo Snapdragon 730G, mentre Realme X3 dovrebbe basarsi sullo Snapdragon 855+.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu