Realme X3, primi aggiornamenti: risolto il problema dei lag ed altri fastidiosi bug

Di recente la casa asiatica ha lanciato in India il nuovo Realme X3 (insieme al modello SuperZoom, quest'ultimo già disponibile alle nostre latitudini), dispositivo che non perde colpi rispetto al fratello maggiore, tranne che per l'assenza del modulo a periscopio. Poco male se è possibile avere comunque uno zoom di tutto rispetto ed un prezzo abbordabile. Lo smartphone sarà in vendita nel paese a partire dal 30 giugno, eppure l'azienda ha dato già il via ai primi aggiornamenti software della Realme UI, che va a correggere alcune problematiche e dei fastidiosi lag.

Realme X3 ha ricevuto il suo primo aggiornamento… e non è ancora in commercio

Com'è facile immaginare, l'aggiornamento è il rilascio tramite OTA per le versioni di prova di Realme X3. Questo porta il software alla versione RMX2081_11_A.31, release dal peso di 195 MB. Nonostante non si tratti di una build particolarmente pesante, vengono introdotti vari bug fix e viene migliorata la stabilità generale del sistema. Sono stati corretti i fastidiosi lag che si verificavano ogni tanto, la luminosità del display è stata ottimizzata e sono stati corretti anche i problemi di surriscaldamento del lettore d'impronte.

Tra le altre novità sono state introdotte anche le patch di sicurezza del mese di giugno 2020, insieme alla correzione di alcuni crash casuali. Qualche giorno fa era stato rilascioato l'aggiornamento A29, ma senza grossi cambiamenti (il meglio arriva con questa release).

Il resto del changelog è disponibile nelle immagini in alto: insomma, la compagnia asiatica ha pensato bene di correggere un po' di difetti (per fortuna) prima della commercializzazione vera e propria di Realme X3, fissata per il 30 giugno.

