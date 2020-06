Realme Watch piace a tutti: è sold out in soli due minuti!

A fine maggio il produttore asiatico ha lanciato il suo primo smartwatch, Realme Watch, dispositivo dal prezzo particolarmente allettante (presto in vendita anche in Europa). Quest'oggi, 5 giugno, l'azienda ha dato il via alle vendite in India e il dispositivo si è confermato un successo stratosferico per il brand.

Realme Watch sold out in una manciata di minuti

Breaking records after records, in speed!

15K+ #realmeWatch units sold within 2 mins on 1st sale. After Smartphones, Smart Audio and Smart TVs, now we are one more step closer in our journey of becoming the most popular Tech-Lifestyle brand with our Smart Watch.#TimeToBeSmarter pic.twitter.com/QmnqGC1WTU — realme (@realmemobiles) June 5, 2020

Infatti le vendite sono durate appena 2 minuti: in questo tempo Realme Watch è andato sold out, con oltre 15.000 unità vendute. Visti i precedenti del brand è lecito immaginare che il pubblico di appassionati e curiosi stia lievitando progressivamente, con somma soddisfazione per Realme. Come al solito in questi casi è in arrivo un secondo stock, pronto per essere commercializzato a partire dal 9 giugno. Anche al secondo round ci sarà il sold out? Per scoprirlo non resta che attendere la fatidica data!

A proposito di dispositivi indossabili, poche ore fa la partner OPPO ha lanciato i nuovi modelli della serie Reno 4, insieme alla sua prima smartband. Questa arriva con il monitoraggio SpO2 – come Realme Watch – ed un design davvero niente male, senza contare il prezzo super appetibile.

