Realme Watch, sin dalla sua presentazione, si è imposto come uno degli smartwatch più inquadrati per prezzo e caratteristiche (qui la recensione completa). Dalla sua uscita, il device del brand cinese ha già ricevuto alcuni update software votati a renderlo ancora più interessante, ma dal suo arrivo in Italia l'aggiornamento v81.0 è il primo di cui abbiamo notizia ma è importantissimo: infatti, tra le altre cose, viene aggiunta finalmente la lingua italiana.

Realme Watch: l'aggiornamento porta la lingua italiana la funzione spegni schermo

Andando ad esaminare il changelog della build d'aggiornamento v81.0, troviamo subito la feature più interessante. Sono infatti aggiunte 7 nuove lingue, tra cui proprio la lingua italiana, che rendono Realme Watch finalmente perfetto per un utilizzo europeo. Le altre lingue aggiunte oltre all'Italiano sono: Francese, Spagnolo, Tedesco, Polacco, Russo ed Ucraino. Per quanto riguarda le altre novità, troviamo la possibilità di spegnere lo schermo, ma anche è possibile settare la durata del “Non Disturbare”. Inoltre, migliorano la durata della batteria e la gestione dei messaggi. Risolti anche alcuni bug noti.

L'aggiornamento con l'Italiano per Realme Watch è in roll out in queste ore ed arriverà nel corso dei prossimi giorni su tutti i modelli. Ricordiamo che l'aggiornamento va effettuato tramite l'applicazione Realme Link, che fa da controller per i dispositivi connessi del brand. Inoltre, Realme consiglia di aggiornare il proprio smartwatch totalmente carico o mentre è in ricarica.

