Il CEO della compagnia asiatica, Madhav Sheth, è sempre ben disposto verso gli appassionati ed uno degli appuntamenti targati Realme riguarda proprio il Q&A tra il dirigente e i fan, in cui sono presenti tutta una serie di risposte su argomenti piccanti per gli amanti del brand. A questo giro arrivano novità su Android 10 e Realme C2, insieme a delle buone nuove su un caricatore wireless proprietario e tanto altro.

Il CEO di Realme parla di Android 10 e C2, l'arrivo di un caricatore wireless e non solo

In altro trovate il video del Q&A, con tutti i contenuti svelati dal CEO di Realme. Il dirigente ha confermato che il piccolo entry level Realme C2 (device super economico lanciato poco più di un anno fa) riceverà il tanto agognato aggiornamento ad Android 10, sotto forma di Realme UI, l'interfaccia proprietaria del brand. Inoltre Madhav ha anche parlato del nuovissimo Flash Tool, strumento che rende semplice ed intuitiva l'installazione degli aggiornamenti. Al momento il tool è compatibile solo con il modello X50 Pro, ma il CEO ha confermato che arriverà il supporto anche per altri dispositivi (con Android 10 a bordo).

Si parla anche di Realme Band e dell'ultimo aggiornamento, il quale ha introdotto i controlli del player musicale. Inoltre sono in arrivo nuove watchfaces dedicate agli indossabili del brand ed un sistema di gestione delle notifica migliorato per Realme Watch. Il Q&A continua con un breve focus sulle smart TV del brand: un nuovo modello è in dirittura d'arrivo, stavolta con un pannello da 55″. Il lancio è previsto per il mese di luglio mentre per quanto riguarda il primo caricabatterie wireless di Realme, il CEO conferma che arriverà durante questo mese.

