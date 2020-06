Durante l'ultimo Q&A con Madhav Sheth il CEO di Realme ha toccato molteplici argomenti cari agli appassionati, tra cui il debutto di un caricatore wireless del brand. Oltre a queste novità, il dirigente ha confermato anche qualcosina in merito ad un prossimo smartphone, in arrivo per il mese di luglio e con un comparto fotografico rinnovato.

Realme: nuovo layout in vista per la fotocamera

Tuttavia il CEO di Realme non si riferisce alla sensoristica o alla tecnologia fotografica implementata, bensì al layout della fotocamera. A quanto pare la casa asiatica avrebbe in mente di cambiare un po' le carte in tavola e dovrebbe “provare” una nuova impostazione per il modulo principale; al momento non è dato di sapere cosa preveda la nuova configurazione, anche se non è difficile fare pronostici.

Puntando a Redmi o POCO (specialmente la seconda azienda, visto il grado di rivalità), Realme potrebbe optare per un modulo fotografico circolare, magari proprio ispirandosi ai modelli F2 Pro e X2. Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi, ma non è da escludere che il brand abbia in mente di imboccare questa via. Più che altro il dato interessante riguarda il periodo di uscita di questo nuovo smartphone: Madhav Sheth ha confermato che il lancio è previsto per luglio, quindi non ci sarà da attendere poi così a lungo per mettere gli occhi su questa novità.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu