Realme punta ad un ecosistema smart sempre più completo

Nonostante sia un brand molto giovane, Realme ha le idee molto chiare sul suo prossimo futuro: costruire un ecosistema smart molto completo. Infatti, il brand cinese si pone di ampliare il suo catalogo di prodotti che vanno dagli smartphone alle smart TV (passando per cuffie, power bank e smartwatch). Ma quali sono i prodotti che vuol andare ad aggiungere al suo ecosistema?

Realme: smart home e prodotti da viaggio nel suo ecosistema

Per completare il suo ecosistema, Realme sta varando una sua personale strategia definita “1+4+N“, che la porterà per prima cosa alla produzione di uno smart speaker che si andrà ad aggiungere al Realme Watch, alla TV ed alle cuffie smart, ma non solo. Infatti, nei piani del brand cinese vi sono tanti prodotti smart per la casa e la vita di tutti i giorni, come lo spazzolino elettrico, la bilancia smart, il sistema di videosorveglianza, un robot aspirapolvere, serrature intelligenti ed uno smart plug. Non mancheranno proiettori e caricabatterie da viaggio.

Ma Realme non pensa solo al sistema IoT per i suoi prodotti e si lancia anche nel lifestyle, dato che sono in programma valigie ed uno zaino per chi è sempre in movimento. Proprio lo zaino ha già un volto nella prima immagine teaser e si chiamerà Realme Adventurer Backpack.

