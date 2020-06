Mentre continua a puntare sulla creazione del suo ecosistema smart, la compagnia asiatica è intenta ad affermarsi in un numero sempre maggiore di mercati. Proprio in quest'ottica si pone il “nuovo” Realme C3i, dispositivo che sa di già visto sia per quanto riguarda il design che la scheda tecnica: di seguito trovate tutti i dettagli.

Realme C3i ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Com'è facile intuire ad un primo sguardo, Realme C3i altro non è che un rebrand del modello C3, dispositivo lanciato prima in India e successivamente anche in Italia. Nel nostro caso abbiamo ricevuto la versione con tripla fotocamera, leggermente più prestante; per quanto riguarda il C3i, abbiamo di fronte il dispositivo indiano. Il device presenta specifiche abbastanza basilari, con un SoC Helio G70, una dual camera da 12 + 2 MP ed una pannello LCD da 6.5″ HD+.

Non mancano Android 10 e una capiente batteria da 5.000 mAh, perfetta per accompagnare un comparto tecnico poco esoso in termini di risorse. Di seguito trovate tutti i dettagli sulla scheda tecnica dello smartphone.

Scheda tecnica

dimensioni di 164.4 x 75 x 8.95 mm per un peso di 195 grammi;

display LCD da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e protezione Gorilla Glass;

processore octa-core MediaTek Helio G70 fino a 2.0 GHz;

GPU ARM Mali-G52 MC2 a 820 MHZ;

2 GB di RAM LPDDR4x;

32 GB di memoria interna MMC 5.1 espandibile tramite microSD;

Face Unlock;

Dual Camera posteriore da 12 + 2 MP con apertura f/1.8, lenti 5P, PDAF, Chroma Boost, Super Nightscape e Flash LED;

Selfie Camera da 5 MP;

Dual SIM, no Banda 20, Bluetooth 5.0, GPS/Beudou/GLONASS/A-GPS, Wi-Fi Single Band, mini-jack da 3.5 mm;

batteria da 5000 mAh con ricarica da 10W;

sistema operativo Android 10, sotto forma di Realme UI 1.0.

Realme C3i ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo del “nuovo” Realme C3i è di 2.590.000 VND, circa 98€ al cambio attuale. Il dispositivo è stato lanciato esclusivamente per il mercato vietnamita ed è disponibile nella sola versione da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

