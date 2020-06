Il mercato asiatico stamattina si è svegliato con una carrellata di entry level proposti a prezzo stracciato. Dopo il debutto dei nuovi Redmi 9A e 9C, ecco che anche la rivale Realme è pronta a dire la sua. La compagnia – dopo una valanga di indiscrezioni e anticipazioni – ha ufficializzato il piccolo Realme C11, dispositivo di fascia base equipaggiato con il SoC Helio G35: andiamo a dare un'occhiata a tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità di questo nuovo modello!

Relme C11 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Similmente ai rivali di Redmi, anche in questo caso siamo alle prese con un dispositivo dotato di un pannello con notch a goccia. Una scelta comprensibile – e soprattutto economica – per la categoria entry level. A proposito di risparmio, ovviamente ci troviamo di fronte ad una soluzione realizzata in policarbonato, con un corpo dello spessore di 9.1 mm ed un peso di 196 grammi. Il display è un pannello LCD da 6.5″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) mentre all'interno del già citato notch trova spazio una selfie camera da 5 MP.

Il retro dello smartphone presenta un modulo quadrato, all'interno del quale è ospitata una Dual Camera da 13 + 2 MP, insieme al flash LED. Come anticipato in apertura (e dai vari teaser dei giorni precedenti) Realme C11 arriva con a bordo il SoC MediaTek Helio G35, octa-core con una frequenza massima di 2.3 GHz, coadiuvato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile tramite microSD. Curiosi di saperne di più? Allora in basso trovate la scheda tecnica completa.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,6″ HD+ (1600 x 720 pixel) con un rapporto superficie/schermo dall'88.7%;

(1600 x 720 pixel) con un rapporto superficie/schermo dall'88.7%; dimensioni di 164.4 x 75.9 x 9.1 mm per un peso di 196 grammi;

per un peso di 196 grammi; processore octa-core MediaTek Helio G35 fino a 2.3 GHz;

GPU Qualcomm Adreno 640;

2 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 32 GB di storage espandibile;

di storage espandibile; sblocco tramite Face Unlock;

dual camera da 13 + 2 MP f/2.2-2.4, sensore di profondità, autofocus PDAF e flash LED;

f/2.2-2.4, sensore di profondità, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 5 MP f/2.4 e FOV 77.9°;

f/2.4 e FOV 77.9°; supporto dual SIM 4G + 1 microSD, Wi-Fi Single Band, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/BeiDou, micro USB;

batteria da 5.000 mAh con ricarica da 5V 2A;

con ricarica da 5V 2A; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Realme C11 ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Realme C11 è di 429 riggit malesi – circa 89€ al cambio attuale – per la sola versione da 2/32 GB. Il dispositivo sarà in vendita a partire dal 7 luglio, nelle colorazioni Mint Green e Pepper Grey; al momento non è stata fatta menzione di una versione europea e l'uscita è prevista solo per la Malesia. Se le cose dovessero cambiare provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutte le novità sul nuovo entry level del brand.

