Realme C11 sarà il primo smartphone con il MediaTek Helio G35

Il prossimo 25 giugno l'azienda asiatica presenterà il nuovo modello X3, forse accompagnato anche da una variante Pro (avvistata sul sito del TENAA). Intanto il CEO del brand ha già confermato l'arrivo di un nuovo dispositivo a luglio, il quale presenterà un layout fotografico rinnovato. A quanto pare Realme non sembra intenzionata ad andare in vacanza – a differenza di Xiaomi – e tramite un post ufficiale ha svelato anche l'arrivo del prossimo entry level C11, il primo al mondo dotato del SoC MediaTek Helio G35.

Realme C11 in arrivo: l'azienda anticipa il debutto del primo modello al mondo con MediaTek Helio G35

Il teaser poster che vedere in alto è stato pubblicato dalla pagina Facebook malese del brand: qui si fa solo riferimento al MediaTek Helio G35 ma non viene fatta menzione del nome del device. Inoltre il poster lascia intendere che il chipset sia una soluzione che mira ad offrire una buona ottimizzazione per il gaming (nella fascia entry level, ovviamente). La stessa azienda ha confermato il nome e parte del design del dispositivo. Nelle immagini all'interno dell'articolo potete ammirare dei particolari del look di Realme C11.

Lo smartphone è stato già certificato in Asia con la sigla RMX2185 ma al momento non sono emersi dettagli sulla scheda tecnica. Le uniche certezze sono rappresentate dal chip inedito di MediaTek e dal fatto che si tratterà di un modello entry level con connettività 4G.

Il suo predecessore – il modello C3 – è arrivato anche in Italia e monta un pannello LCD da 6.5″ HD+ con notch a goccia, una tripla fotocamera da 12 + 2 + 2 MP ed una capiente batteria da 5.000 mAh. Non appena ne sapremo di più su specifiche ed altri dettagli di Realme C11 provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

