Realme Buds Q ufficiali: nuove cuffie TWS a soli 23€

L'evento tenutosi oggi ha visto la presentazione non soltanto di Realme X3 e dello zaino Adventurer Backpack, ma anche delle Realme Buds Q. L'azienda si sta dando da fare per arricchire la propria proposta in termini di cuffie TWS, fra Buds Air e Buds Air Neo. Senza contare che sono in lavorazione anche le Buds Wireless Pro, per quanto non facciano parte della categoria true wireless. Di queste Realme Buds Q si è parlato in più occasioni nelle scorse settimane e dopo il debutto in Cina adesso sono ufficiali anche in India.

Realme Buds Q ufficiali: caratteristiche e prezzo delle nuove cuffie TWS

Disponibile in 3 colorazioni (Nere, Bianche e Gialle), il design delle Realme Buds Q è stato realizzato in collaborazione con il noto designer José Lévy. Offrono la certificazione IPX4 per poterle utilizzare durante lo sport senza aver paura di sudore e schizzi d'acqua. A supporto della loro portabilità c'è anche il peso estremamente contenuto di 3.6 grammi, mentre i comandi touch permettono di gestirne la multimedialità.

A livello tecnico, le Buds Q offrono il pairing istantaneo tramite Bluetooth 5.0, con modalità di latenza bassa a 119 ms. La batteria integrata, fra cuffie e dock di trasporto, offre un'autonomia complessiva di 20 ore.

Le Realme Buds Q sono vendute in Asia al prezzo di 1.999 rupie, circa 23€. Se siete interessati all'acquisto, vi segnaliamo che le cuffie TWS sono disponibili già da un po' su AliExpress, a soli 23€ (le trovate qui). Inoltre potrete risparmiare anche 1.7€ tramite il Coupon russo, riscattabile con il metodo indicato qui.

