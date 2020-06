Realme Buds Air: l’aggiornamento 2.0.0.5 migliora la connettività

Le Realme Buds Air hanno ricevuto il primo aggiornamento dalla loro uscita in gennaio (in Italia sono disponibili da marzo). Esso è importante perché migliora ulteriormente la connettività degli auricolari total wireless ed apre a possibilità importanti per i futuri update.

Realme Buds Air: migliorata la connettività grazie al primo aggiornamento

Andando a guardare il changelog della build dell'update 2.0.0.5, ci rendiamo conto che in realtà si tratta di una release basilare, senza grosse novità, ma che porta comunque un miglioramento importante alle Realme Buds Air come quello alla connettività, in modo da agevolare il pairing con lo smartphone.

Perché potrebbe essere importante questo aggiornamento per le Buds Air? Perché potrebbe aprire la pista ad ulteriori miglioramenti che non riguardino strettamente la connettività, ma che possano sfruttare appieno il chip integrato R1.

Ovviamente, come ogni roll out esso partirà a scaglioni ed arriverà nelle prossime settimane su tutti i dispositivi interessati.

