Il wearable di Realme ha iniziato a ricevere in queste ore un nuovo aggiornamento software che aggiunge molte funzioni interessanti. Infatti, la Realme Band (che sta contribuendo enormemente alla crescita del brand insieme agli altri indossabili) riceve nel nuovo update funzioni utili come controllo musica e cronometro.

Realme Band: l'aggiornamento alla versione V8.0 porta il controllo musica ed il cronometro

Andando a vedere nello specifico del changelog del firmware d'aggiornamento con build 1.2.0.8.0, riducibile alla sigla V8.0, troviamo caratteristiche molto interessanti che vengono implementate su Realme Band.

Prima feature apportata è il promemoria per la frequenza cardiaca, così da non perdere il punto della situazione fisica personale, in più arriva la funzione di controllo musica, così da poter gestire dalla smartband ciò che si ascolta. Inoltre, su Realme Band c'è finalmente il cronometro, in modo da poter migliorare la propria esperienza d'allenamento. Ultimo ma non ultimo, sono sistemati alcuni bug conosciuti.

L'aggiornamento V8.0 della smartband di Realme è in rollout in queste ore e dovrebbe arrivare presto su tutti i dispositivi nel corso delle settimane. Ricordiamo sempre di tenere il dispositivo vicino allo smartphone e di avere un grado di carica sufficiente al fine di completarlo.

