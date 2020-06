Realme Adventurer Backpack è lo zaino per gli amanti dei viaggi

Oggi si è tenuta la presentazione ufficiale di Realme X3, smartphone che, come tutti i nuovi modelli di punta, viene accompagnato anche da nuovi accessori. Uno di questi è il Realme Adventurer Backpack, il primo zaino ad essere targato Redmi che va ad arricchire ulteriormente l'ecosistema dell'azienda.

Realme Adventurer Backpack ufficiale: arriva il primo zaino Realme

Il Realme Adventure Backpack si presenta con un look differente dal classico zaino da ufficio, puntando ad un target più incentrato sui viaggi. Lo dice lo stesso nome, “Adventurer“: a rimarcare questo ci sono anche le sue caratteristiche, a partire dalla capienza da 32 litri. Lo zaino è realizzato con un materiale resistente all'acqua, con certificazione IPX4, un cotone Oxford ad alta densità 650D.

Il design militare è corredato da un sistema anti-furto che aiuta i possessori di Realme Adventurer Backpack a viaggiare più tranquilli. Inoltre, sui lati ci sono delle tasche dotate di zip a facile accesso, dove conservare gli oggetti che più frequentemente è necessario avere a portata di mano. Nella tasca centrale, poi, c'è un compartimento indipendente pensato per ospitare notebook e quant'altro. Completa il tutto la strap per il suo trasporto in accoppiata al trolley.

Disponibile in India da oggi, il Realme Adventure Backpack viene venduto al prezzo di 1.499 rupie, circa 17€.

