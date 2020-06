Realme 6 Pro: problemi di Widevine per gli utenti in Europa

Circa un mese fa Realme 6 Pro ha ricevuto un aggiornamento che ha introdotto nuove funzionalità. Tuttavia, sono comparse in rete delle segnalazioni che testimonierebbero la presenza di problemi di natura software. Qualcosa di anomalo ed imprevisto è successo ed ha compromesso la certificazione Widevine, facendola retrocedere ad un livello inferiore.

La certificazione Widevine risulta compromessa su Realme 6 Pro

Al sistema di crittografia Widevine DRM fanno affidamento le aziende digitali per la protezione dei contenuti multimediali. Questo protocollo di trasmissione viene usato da piattaforme quali Netflix, Prime Video e Sky, per esempio. Quando un dispositivo si collega a questi siti, questa certificazione lo rende idoneo e, sulla base del livello di sicurezza DRM, la qualità video viene adeguata di conseguenza. Il livello più alto L1 fa sì che il terminale riproduca i contenuti a risoluzione massima, mentre con quello L3 la qualità si ferma al 480p o inferiori.

A quanto pare Realme 6 Pro ha subito un peggioramento imprevisto della certificazione Widevine, passata da L1 ad L3. Lo segnalano alcuni utenti in rete, lamentando l'impossibilità di streammare in HD sulle succitate piattaforme. Sembrerebbe che questo problema affligga solamente le unità europee dello smartphone. Per quelle indiane la situazione sembra più alternata: c'è chi segnala di avere ancora la certificazione L1, chi di essere passato alla L3. Non resta che attendere la risoluzione da parte di Realme tramite un prossimo aggiornamento.

