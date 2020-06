Realme 6 Pro: come sbloccare il bootloader e installare la recovery TWRP

A maggio il brand asiatico ha portato in Italia il suo nuovo mid-range con Quad Camera, una soluzione completa ed affidabile, mossa dallo Snapdragon 720G e dotata di un sensore principale da 64 MP. Il tutto si completa con un display tutto schermo, con un doppio foro per la selfie camera da 16 + 8 MP. Avete deciso di mettere mano al vostro nuovo smartphone e di darvi al modding? Allora ecco come fare per sbloccare il bootloader ed installare la recovery TWRP a bordo di Realme 6 Pro.

Come sbloccare il bootloader di Realme 6 Pro

Come al solito in questi casi, vi ricordiamo che le procedure di modding sono dedicate agli utenti esperti. Quindi se siete alle prime armi e siete interessanti a sapere come sbloccare il bootloader ed installare la recovery TWRP su Realme 6 Pro procedete con cautela e fatevi dare una mano da un utente più esperto durante la vostra esperienza.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

Prerequisiti

avere a disposizione un PC e un cavo USB;

effettuare il backup completo del dispositivo su un supporto esterno;

scaricare ed installare i driver ADB e Fastboot sul vostro PC;

scaricare ed installare TWRP Recovery unofficial per il device (lo trovate qui);

abilitare le opzioni sviluppatore;

abilitare la modalità debug USB e lo sblocco OEM nelle opzioni sviluppatore (anche successivamente, quando indicato nella guida);

avere almeno il 60% di carica residua sul vostro smartphone.

Procedura

scaricate l'applicazione deeptesting.apk (lo trovate qui, su Google Drive o MEGA); aprite l'app e avviate il test; recatevi nelle Opzioni Sviluppatore ed abilitate lo sblocco OEM e il debugging USB; riaprite l'app In-Depth Test e cliccate su Query verification status nell'angolo in alto; cliccate su Start the in-depth test per riavviare il dispositivo in bootloader; sul vostro PC recatevi nella cartella dove avete installato i driver ADB/Fastboot, aprite una finestra Powershell tenendo premuto il tasto Maiuscolo della tastiera e quello destro del mouse. Cliccare Apri finestra Powershell qui; collegare il Realme 6 Pro al PC tramite il cavo USB; nella finestra Powershell aperta in precedenza eseguire il comando

fastboot flashing unlock

Selezionate Yes sul vostro smartphone: il device si riavvierà – tutti i dati saranno cancellati – e avrete sbloccato con successo il bootloader.

Disabilitare Verified Boot

Per poter avviare una boot-partition (per Magisk oppure un custom kernel) oppure una recovery custom dovrete disabilitare Verified Boot, altrimenti non sarà possibile avviare il sistema operativo.

scaricate il file vbmeta.img presente qui;

presente qui; sul PC aprite una finestra Poweshell come visto sopra e digitate

adb reboot bootloader dopo essere entrati in fastboot digitate il seguente comando fastboot --disable-verity --disable-verification flash vbmeta vbmeta.img

Come installare la Recovery TWRP su Realme 6 Pro

Dopo aver bloccato il blootloader e disabilitato Verified Boot, ora potrete installare la recovery TWRP. La procedura segue direttamente l'ultimo punto sopra; inoltre vi segnaliamo che si tratta di una release unofficial.

Scaricate l'ultima versione della recovery da questo link;

dopo aver eseguito il comando per disabilitare Verified Boot è arrivato il momento di eseguire il flash della recovery TWRP tramite il comando

fastboot flash recovery twrp.img

ora riavviate in recovery digitando

fastboot reboot recovery

In questo modo avrete a disposizione la vostra nuova recovery (e ovviamente il bootloader sbloccato). Per maggiori dettagli e qualsiasi perplessità vi invitiamo a visitare i thread dedicati presenti sul portale di XDA raggiungibili tramite l'articolo in fonte.

