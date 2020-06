Realme 6 Pro: nuovo aggiornamento con patch di sicurezza e Realme Link

Realme 6 Pro è sicuramente uno dei mid-range meglio riusciti del brand, con le sue ottime caratteristiche hardware ad un prezzo niente male. Notizia di poche ore fa è l'arrivo di un nuovo aggiornamento che dona le ultimissime patch di sicurezza di giugno ed il software proprietario Realme Link.

Realme 6 Pro: l'aggiornamento RMX2061_11.A.25 aggiunge Link e patch di giugno

Il changelog dell'aggiornamento per Realme 6 Pro con build RMX2061_11.A.25 (o RMX2061EX_11.A.25) ci comunica che l'update introduce le patch di sicurezza Android aggiornate al mese di giugno 2020, ma non solo. Infatti, arriva di sistema l'applicazione IoT Realme Link, con cui regolare dispositivi smart (come Realme Watch, ora in Italiano!) e quindi app fondamentale per espandere il proprio ecosistema a tema del brand cinese. Inoltre, sono stati risolti bug noti e migliorata la stabilità di sistema.

L'aggiornamento per Realme 6 Pro è in roll out in queste ore in India, ma arriverà a livello globale nelle prossime settimane, probabilmente con build diversa, come solito per le release della compagnia.

