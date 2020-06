Realme 5 Pro si aggiorna: patch di giugno e migliorie varie | Download

È in fase di rilascio un nuovo aggiornamento software diretto verso Realme 5 Pro, anche qua in Europa. Il suo roll-out è inizialmente partito in India, per poi essere esteso anche al nostro continente. Il produttore sta dimostrando una certa attenzione a tenere aggiornati i propri dispositivi: non a caso Realme X50 Pro 5G sarà uno dei primissimi ad avere Android 11 Beta. Anche i modelli più economici continuano ad essere aggiornati e di questo non si può che essere lieti.

Realme 5 Pro riceve un nuovo aggiornamento: ecco tutte le novità

Ecco il changelog completo:

Sicurezza Aggiornate le patch di sicurezza a giugno 2020

Batteria Aggiunta l'animazione di ricarica nella lock screen Aggiunta la visualizzazione dei decimali della batteria nella lock screen durante la ricarica

Impostazioni Modificato lo stato di default dello switch automatico di spegnimento della modalità di risparmio energetico Modificato lo stato di default della riduzione di luminosità dello schermo in modalità di risparmio energetico

Ottimizzazioni Ottimizzata la trasparenza della grafica della gesture indietro tramite slide Ottimizzata la dimensione dell'icona di registrazione dello schermo



Scarica la RMX1971EX_11.C.04 per Realme 5 Pro

Vi ricordiamo, fra l'altro, che è stato appena rilasciato Realme Flash Tool, lo strumento che rende più facile l'installazione manuale degli aggiornamenti.

