Due anni fa Realme fece capolino nel panorama della telefonia, con un Realme 1 che sottolineava il suo nascere come costola di OPPO. Fece il suo debutto con Android 8 Oreo ed è stato susseguentemente aggiornato ad Android 9 Pie e ColorOS 6. Difficilmente, però, arriverà Android 10, trattandosi di un modello non di punta e di due anni fa. In casi come questi viene in nostro aiuto il mondo del modding: le opzioni sono principalmente due, ovvero LineageOS 17.1 e la Pixel Experience.

Le custom ROM portano l'esperienza di Android 10 a bordo di Realme 1

Dal 2018 il produttore ne ha fatta di strada, arrivando a competere a livello internazionale e anche con buoni risultati. Pur essendo una realtà esordiente, il supporto software si sta dimostrando sopra la media. Basti pensare che Realme X50 Pro 5G sarà uno dei primi a ricevere Android 11 Beta.

Pur essendo fermo a Pie, non significa che Realme 1 non possa beneficiare di Android 10 per vie traverse. Se voleste approcciarvi al modding, il primo passo che vi consigliamo di seguire è consultare l'apposito forum XDA. Proprio qua è stato pubblicato il porting non ufficiale della LineageOS 17.1, grazie ai codici kernel pubblicati e al metodo di sblocco del bootloader. Dopo l'update di febbraio, anche Realme 1 fa parte dei modelli per i quali è possibile sbloccarlo liberamente. Per eseguire la procedura dovrete munirvi di custom recovery TWRP e dopodiché flashare la ROM. Trovate tutte le informazioni da seguire nel thread dedicato.

Per quanto riguarda la Pixel Experience per Realme 1, è anch'essa stata rilasciata da poco, come dimostrano le patch di giugno. È disponibile sia la custom ROM base, che quella nella sua versione “Plus Edition” più personalizzata.

