Snapdragon 690 5G ufficiale: Xiaomi, Realme e altri brand pronti al 5G low budget

Preventivabile, nel breve termine, che Qualcomm lanciasse uno Snapdragon 5G low budget. Quel giorno è finalmente arrivato. Infatti, è stato presentato poche ore fa il nuovo Snapdragon 690, un chipset pensato per gli smartphone medio-base gamma, ma con supporto alla nuova tecnologia di connessione dati. Ovviamente, le prime allertate in merito sono le compagnie cinesi come Xiaomi (che potrebbe dirigerlo verso Redmi), OPPO, Realme e Vivo, che potrebbero monopolizzare il mercato con nuovi modelli.

Snapdragon 690 5G ufficiale: tutti i dettagli del nuovo SoC low cost

Il nuovo chipset di Qualcomm arriva in seguito a due processori mid-range che stanno ottenendo ottimi consensi come Snapdragon 765G e 768G, ma si piazza prima dell'altro medio-top 775G (che potrebbe arrivare con Xiaomi Mi CC10). Ovviamente, la prima caratteristica che salta all'occhio è il supporto alla connessione 5G, grazie al nuovo modem Snapdragon X51 (con downlink fino 2.5 Gbps e 660 Mbps in upload), che porta compatibilità dual 5G NSA ed SA. Supportati Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Andando a dare uno sguardo alle altre feature, troviamo il supporto al refresh rate fino a 120 Hz in una risoluzione massima Full HD+, il supporto alla registrazione ed alla riproduzione di video 4K HDR a 30 fps e a moduli fotocamera fino a 192 MP. Non manca poi il supporto a tutti i tipi di formati HDR10, HDR10+ ed HLG, oltre ai codec H.265 HEVC VP8 e VP9.

Per quanto riguarda l'hardware di questo chipset, troviamo una GPU Adreno 619L, il processore Hexagon 692. Inoltre, è presente la CPU Octa-core Kryo 560 a 8nm, caratterizzata da due core ad alte prestazioni Cortex-A77 fino a 2 GHz e sei core a basso consumo A55 con clock massima a 1.7 GHz. Il chipset inoltre supporta memorie RAM LPDDR4x fino ad un massimo di 8 GB. Non manca il supporto all'intelligenza artificiale Qualcomm AI Engine ed alla ricarica rapida Quick Charge 4+.

Qualcomm: obiettivo 2 miliardi di smartphone 5G

Il nuovo SoC quindi promette prestazioni difficilmente raggiungibili fino ad ora nella fascia di prezzo in cui si colloca, il che permette alla stessa Qualcomm di puntare ai 2 miliardi di smartphone 5G in tutto il Mondo. E considerando quanto vendono Xiaomi, OPPO e gli altri produttori cinesi, potrebbe riuscirci presto. Comunque al momento mancano ancora dettagli circa il prezzo di vendita della nuova soluzione del chipmaker, quindi per il momento non è dato fare pronostici per il range preciso.

