La Xiaomi Mi Band 5 è in dirittura di arrivo in Europa e l'attesa da parte dei fan del brand è molto alta sia per conoscere la data di lancio ma sopratutto il prezzo di vendita a cui sarà proposto il nuovo fitness tracker.

Il prezzo della Mi Band 5 è stato “confermato” da un noto leaker su Twitter e incontrerà sicuramente il favore di tutti gli utenti interessati ad acquistare il dispositivo.

Prezzo Xiaomi Mi Band 5 Global: sotto i 40€ secondo un leaker

Secondo quanto emerso, infatti, la Xiaomi Mi Band 5 debutterà in Europa ad un prezzo di 39,90€ ovvero circa 10/15€, a seconda delle promozioni che trovate su GizDeals in questi giorni, in più di quanto offerto attualmente dagli store cinesi.

Xiaomi Mi Band 5 will cost €39.99 in Europe.#MiBand5 pic.twitter.com/lmoSh8OSdm — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) June 27, 2020

A differenza della variante cinese, la Xiaomi Mi Band 5 Global potrebbe proporre l'assistente vocale Alexa ma potrebbe rinunciare ai pagamenti NFC assenti in questa specifica versione secondo il leaker. Si tratterebbe per entrambe le funzionalità, qualora presenti, di una rivoluzione sia per Xiaomi ma sopratutto per il settore dei wearable in cui il colosso cinese proporrebbe a gamba tesa un monopolio nella fascia low-cost in termini di pagamenti mobili e assistenti vocali.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire la data di lancio effettiva e il prezzo definitivo a cui verrà proposta la Xiaomi Mi Band 5.

