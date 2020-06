Pocophone F1: annunciato il supporto alle Camera2 API

Pocophone F1 è stato uno degli smartphone più promettenti degli ultimi anni. Dopo il primo storico OnePlus One, questo è stato forse l'ultimo vero flagship killer, perlomeno in termini di prezzo. A soltanto 280/320€, è stato in grado non soltanto di offrire prestazioni di tutto rispetto, ma anche e soprattutto una qualità fotografica quasi inaspettata. Nonostante qualche pecca lato software, come l'assenza delle Camera2 API, elemento indispensabile per usufruire della Google Camera.

LEGGI ANCHE:

Your wish is our command! You desired to have camera2 API enabled on the #POCOF1 & we made it happen for India. That's what makes #POCOForIndia.

Fact: #POCOF1 was the finalist in one of the blind tests defeating phones priced a lot more.

RT if you think we did the unthinkable. pic.twitter.com/qb5KHekpzP

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) June 6, 2020