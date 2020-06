No, POCO X2 non riceverà la Android 11 Beta

Ieri è stata la giornata dedicata all'annuncio di Android 11 Beta, in arrivo non solo sui Pixel ma anche sui top di gamma Xiaomi, POCO, OnePlus, OPPO e Realme. Questi sono alcuni dei produttori che hanno stretto un accordo di collaborazione con Google, permettendo loro di accedere in anteprima ai nuovi firmware. D'altro canto, Google può così contare su una base di test più ampia, potendo contare su un feedback maggiorato. Oltre a POCO F2 Pro, in rete è circolata l'indiscrezione secondo cui POCO X2 sarebbe potuto rientrare fra i modelli in corso di aggiornamento.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi MIX 4, nuovo leak: 2K a 120 Hz, Snap 875 e ricarica a 100W!

L'aggiornamento ad Android 11 Beta arriverà su POCO F2 Pro, non su POCO X2

Tutto è partito da questo screenshot, in cui la pagina di POCO India avrebbe tweetato (per poi cancellare tutto) la notizia. La verità è che POCO X2 non riceverà Android 11 Beta, dato che l'immagine è una bufala. Di questo tweet non vi è alcuna traccia e non vi è ragione per cui POCO dovrebbe cancellare un tweet del genere, dopo aver dato l'annuncio per F2 Pro. A far parte del programma di beta testing sono unicamente i top di gamma delle aziende, potendo contare su un hardware più prestante.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu