POCO M2 sarà un rebrand di Redmi 9? Una certificazione lo suggerisce

Neanche il tempo di essere presentato, che Redmi 9 (qui tutti i dettagli) potrebbe già cambiare nome in India. Infatti, secondo alcune certificazioni ottenute proprio nella patria di Gandhi, una sua variante potrebbe arrivare con il nome di POCO M2, fratello minore dell'atteso POCO M2 Pro (che altri non è che un Note 9 Pro).

POCO M2: la certificazione BIS ne rivela la radice Redmi 9

Il nuovo entry-level della famiglia POCO, che quindi completerebbe la line up in ogni fascia di prezzo, potrebbe debuttare molto presto in India, ricevendo in dote il design e le caratteristiche di Redmi 9. POCO M2 infatti, secondo la certificazione BIS (Bureau of Indian Standards) ha certificato due nuovi modelli appartenenti proprio alla famiglia del low budget Redmi.

I nuovi modelli certificati portano la sigla M2004J19I e M2004J19PI, che tranne per le lettere finali, è la medesima della famiglia Redmi 9, che ha la sigla M2004J19AG per l'Europa, M2004J19C per la Cina e M2004J19G per quella Global. Mancando quella indiana, è ipotizzabile che la sigla M2004J19I sia identificabile proprio con la variante destinata alla terra del Gange.

Cosa c'entrerebbe quindi POCO M2 con questi modelli? Se prendiamo la sigla M2004J19PI, noteremo che nel documento di fianco è indicato come a marchio POCO, e non Redmi come i sopracitati modelli.

Ovviamente non abbiamo alcuna notizia certa del fatto che sia proprio l'M2, ma questa certificazione ha lanciato sicuramente un'indiscrezione non da poco sul futuro del brand affiliato a Xiaomi, che punta ad alzare gli introiti per il mercato indiano proprio grazie a questa possibile line up a marchio POCO.

