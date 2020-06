POCO lancerà un nuovo smartphone a luglio

Di recente il produttore asiatico ha lanciato in Europa il nuovo POCO F2 Pro, top di gamma dotato di specifiche di tutto rispetto ed un comparto fotografico rinnovato rispetto alla precedente generazione (qui trovate la nostra recensione). Nel frattempo la situazione in India è stabile dal debutto del modello X2, ma sembra che le cose potrebbero cambiare in tempi relativamente brevi, con l'arrivo di un nuovo dispositivo. Che si tratti del tanto chiacchierato POCO M2 Pro?

POCO M2 Pro potrebbe essere il nuovo smartphone in arrivo a luglio

Nel corso di un'intervista il GM del brand – C Manmohan – ha rilasciato alcune dichiarazioni dedicate al mercato indiano. Nel corso dei prossimi 20-25 giorni verrà lanciato un nuovo smartphone, ma purtroppo non ha dichiarato di quale dispositivo si tratterà. Il debutto, quindi, è fissato per il mese di luglio anche se manca ancora una data precisa. L'ipotesi più papabile è che l'azienda sia in procinto di annunciare il medio di gamma POCO M2 Pro, già certificato all'interno del paese.

Lo smartphone – secondo quanto riportato dal leaker Xiaomishka – sarà un rebrand di Redmi Note 9 Pro: quindi sia design che specifiche tecniche dovrebbero restare invariate. Il dispositivo dovrebbe quindi avere un pannello LCD da 6.67″ Full HD+ con un foro per la selfie camera, una Quad Camera con sensore principale da 48 MP ed essere mosso dallo Snapdragon 720G.

Come al solito l'ultima parola spetta sempre all'azienda e restiamo in attesa in merito all'identità del nuovo smartphone di POCO previsto per luglio. A proposito di novità, di recente l'azienda “ha scelto” il nome delle sue prime cuffie TWS: che anche in questo caso il debutto sia fissato per il prossimo mese?

