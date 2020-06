POCO F2 Pro nelle mani di JerryRigEverything: più forte di Redmi K30

Pocophone F1 Pro è stato uno degli smartphone più apprezzati degli ultimi anni. Ad un prezzo molto modesto si poteva ottenere un top di gamma che, pur con qualche rinuncia, offriva un'esperienza di tutto rispetto. Essendo realizzato in policarbonato si pensava che la resistenza non fosse il suo forte, ma siamo stati positivamente smentiti dai test di JerryRigEverything. Adesso è il turno di POCO F2 Pro, da cui ci si aspetta molto dopo la brutta figura fatta da POCO X2/Redmi K30.

JerryRigEverything ha testato POCO F2 Pro

Appena tolto dalla scatola, sembrerebbe che il display di POCO F2 Pro sia poco resistente, ma in realtà è tutta “colpa” della pellicola protettiva pre-applicata. Una volta tolta, il vetro ha lo stesso grado di tolleranza della quasi totalità degli smartphone moderni. Anche la capsula auricolare è ben incastonata in alto, non avendo modo di poter fuoriuscire inavvertitamente.

Un punto focale di POCO F2 Pro è la pop-up camera, il cui scopo è quello di permettere un look full screen senza andare a discapito della selfie camera. L'azienda non ci dice per quanti movimenti sia stata testata, a differenza di quanto accaduto con OnePlus e Vivo, ma ha dalla sua il sistema anti-caduta che la ritrae nel caso in cui venga avvertita una caduta. Pur maltrattandola con brutalità (vedere per credere) e avendola apparentemente rotto, il meccanismo riesce a riprendersi, dimostrando di che pasta è fatto.

A suscitare dubbi in JerryRigEverything è stata la forma della fotocamera posteriore, identica a quella di OnePlus 7T. Nel caso di quest'ultimo, il foro ricavato nella back cover per ospitare il modulo fotografico potrebbe aver indebolito la struttura, che si tende a piegare. Ma non è il caso di POCO F2 Pro, uscendo indenne (se non per qualche scricchiolio) dal famigerato bending test. Un ottimo lavoro per POCO, in grado di offrire un ottimo grado di resistenza su un terminale non di fascia altissima. Anche se va sottolineato come F2 Pro non sia certificato ufficialmente contro acqua e polvere, al contrario di tanti top di gamma.

