POCO F1: problemi con Chrome, ma è colpa di Google

Il successo di POCO F1 non è da attribuire esclusivamente alla componente hardware, ma anche a quella software. Pur essendo un prodotto targato Xiaomi, l'azienda ha optato per un approccio più liscio. La MIUI for POCO non ha molto da invidiare alle alternative dei competitors, presentando una UI pulita ma comunque ricca di funzioni. Questo non significa, però, che non possano sorgere problematiche, specialmente quando si ha a che fare con app di terze parti. Come nel caso di Chrome, il browser targato Google che sta dando problemi ai possessori del ex top di gamma Pocophone.

I possessori di POCO F1 stanno lamentando problemi con Google Chrome

Le segnalazioni su Reddit, così come sulla community Xiaomi, evidenziano seri problemi nell'utilizzo di Chrome come browser su POCO F1. Il contenuto dei post di segnalazione è praticamente la stessa: Chrome smette di funzionare in fase di scrolling, specialmente quando ci si imbatte in pagine ricche di testo. A quanto pare il problema sarebbe sorto successivamente all'aggiornamento ad Android 10 con la MIUI 11.0.4. Del problema ne sono coscienti i moderatori del forum, che non hanno tardato a chiarire la situazione.

“Si è verificato un problema di latenza con Chrome e tutti i browser basati su Chromium. Tuttavia, il Mi Browser non presenta alcun problema, così come Firefox. È un problema di con Chrome e Google deve risolverlo lavorando su Chromium, in quanto influisce su tutti i dispositivi.“

Basta fare una ricerca online per incappare in segnalazioni del genere anche da parte di possessori di smartphone OnePlus, Samsung ed ASUS. Se foste fra i possessori di POCO F1, a questo punto non vi resta che attendere una risoluzione da parte di Google ed utilizzare un browser alternativo.

