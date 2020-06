Oukitel è da sempre uno dei brand di riferimento nel settore rugged, con le sue soluzioni smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Uno dei dispositivi che rispecchia perfettamente questo concetto è sicuramente WP5 Pro, dotato di tripla camera e batteria da 8000 mAh. Oltre a questo modello, è stato presentato anche l'entry-level Oukitel C19, dotato di quad camera e Android 10 GO.

Oukitel WP5 Pro: rugged con tripla cam e 8000 mAh

Design e caratteristiche

Il nuovo rugged di Oukitel WP5 Pro, fratello minore del modulare WP7 si presenta nelle finiture simile ad altre soluzioni rinforzate. Ovviamente, quello che distingue è la scheda tecnica, che lo vede equipaggiato da un display da 5.5″ HD+ (1440 x 720 pixel), un SoC Octa-core MediaTek Helio A25 da 1.8 GHz ed una GPU PowerVR GE8320. Le memorie invece sono composte da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile.

Per quanto riguarda le fotocamere, troviamo una soluzione posteriore tripla da 13 + 2 + 2 MP con macro e sensore di profondità, accompagnata da un modulo Flash Quad LED. La fotocamera anteriore è invece una 5 MP. Arriviamo poi al punto forte del WP5 Pro, cioè la batteria, un modulo da ben 8000 mAh, perfetto per gli utenti in cerca di un'autonomia sopra le righe. Non mancano inoltre le varie certificazioni di resistenza IP68/IP69K/MIL-STD-810G, fondamentali per qualsiasi rugged che si rispetti. Il Sistema Operativo è Android 10.

Oukitel C19: Quad Camera, Android 10 GO e 4000 mAh di batteria

Oltre al WP5 Pro, Oukitel ha lanciato sul mercato anche uno smartphone più standard, il C19, dotato di display da 6.49″ HD+, una quad camera, 4000 mAh di batteria, 2 GB di RAM, 16 GB di storage espandibili ed il sistema Android 10 in versione GO.

Oukitel WP5 Pro e C19 – Prezzo e disponibilità

I nuovi Oukitel WP5 Pro e C19 sono già disponibili all'acquisto su AliExpress al prezzo di 152,35€ (WP5 Pro) e 95,22€ (C19), ma vi consigliamo di aspettare i primi giorni di luglio per poter ottenere uno sconto su entrambi i prodotti, magari mettendoli nel carrello ed attendendo il 3 luglio (per il modello standard) ed il 7 luglio (per il rugged) per poterli acquistare definitivamente.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu