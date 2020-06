OPPO Watch certificato dall’FCC: si avvicina il lancio Global

OPPO Watch è a tutti gli effetti il primo smartwatch prodotto dall'azienda e, come tale, ricopre una certa importanza. Vista l'hype generatosi, OPPO ha ben pensato di confermare che sarà portato anche in Europa. D'altronde il produttore sta investendo nella sua presenza nel nostro continente e non avere uno smartwatch sarebbe un peccato. Se vi steste chiedendo quando sarà presentato ufficialmente, ancora non abbiamo una data ufficiale, ma potrebbe non essere lontana.

Il lancio fuori dalla Cina per OPPO Watch viene “confermato” dall'ente FCC

Diciamo questo perché è stata da poco pubblicata la certificazione FCC relativa ad OPPO Watch, con tanto di immagini allegate. Solitamente alla certificazione da parte dell'ente statunitense è solito seguire il lancio in occidente non troppo tempo dopo.

Non solo: analizzando meglio la certificazione in questione, si notano due aspetti. Il primo è la scritta “Purchase on Amazon: OPPO Watch“, il ché farebbe supporre una possibile disponibilità anche sulla piattaforma di Jeff Bezos. Il secondo è che questa frase conterrebbe un link ad Amazon US (con pagina ancora non disponibile, però). Ciò significherebbe l'ingresso di OPPO Watch anche in territorio USA, laddove il brand è ancora poco diffuso.

