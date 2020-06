La Super VOOC 3.0 da 80W di OPPO si mostra dal vivo: in arrivo nel 2021

Dopo le novità in merito alla ricarica da 100W (o da 80W) di Nubia, arrivano novità anche per la rivale cinese OPPO. Il leaker cinese DigitalChatStation ha pubblicato la foto di uno smartphone misterioso del brand, durante la fase di ricarica. Che si tratti del primo modello dotato dell'inedita OPPO Super VOOC 3.0 da 80W?

Aggiornamento 11/06: nuovi rumors indicano il presunto periodo di debutto della Super VOOC 3.0. Trovate tutto a fine articolo.

OPPO Super VOOC 3.0 da 80W sarà la nuova tecnologia di ricarica rapida, secondo questo leak

Quale che sia l'identità dello smartphone in questione, l'immagine parla chiaro, mostrandoci un dispositivo in grado di effettuare una ricarica rapida da 80W (la trovate in copertina). Secondo il leaker si tratterebbe di un dispositivo targato OPPO, ma purtroppo non vengono riportati altri dettagli. Insomma, dopo la tecnologia di ricarica da 65W (annunciata qualche tempo fa e vista a bordo di Reno Ace), la compagnia cinese sarebbe al lavoro sulla nuova Super VOOC 3.0 da 80W.

LEGGI ANCHE:

OPPO stuzzica gli appassionati e mostra il suo smartwatch con la prima immagine ufficiale

Ovviamente al momento si tratta esclusivamente di un'indiscrezione e l'azienda cinese non ha ancora confermato la cosa. Di certo non mancheranno novità nei prossimi giorni e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo.

Aggiornamento 11/06

Manca una comunicato ufficiale, ma è quasi scontato che OPPO stia lavorando a quella che sarà la Super VOOC 3.0. L'azienda potrebbe averne accelerato lo sviluppo, anche in vista del potentissimo alimentatore Xiaomi da 120W. Senza contare che anche Lenovo Legion potrebbe alzare l'asticella delle ricariche rapide. Ma ci dovrebbe volere ancora diverso tempo prima di poterne saggiare le capacità: un nuovo leak vocifera che non ci saranno novità prima del 2021. Plausibilmente la vedremo al debutto su modelli quali OPPO Find X3, Ace 3 e Realme X60 Pro.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu