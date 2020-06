OPPO TV: ulteriori conferme ufficiali sull’arrivo del televisore smart

L'espansione e le vendite di OPPO nell'ultimo anno sono state sicuramente importanti. E questo è stato possibile grazie a molti degli smartphone 5G presentati soprattutto in Cina, dove la tecnologia è già sfruttata, ma non solo. Infatti, con la presentazione dei vari prodotti smart come il Watch, la Band e le Enco W51, oltre al Visore AR, l'ecosistema creato potrebbe incrementare in modo esponenziale i ricavi del brand.

Ma manca un tassello, visto che OPPO ha ancora un prodotto da lanciare: la sua smart TV, che finalmente è confermata nella celebrazione del primo anno del marchio nel 5G nel paese d'origine.

OPPO TV: nella celebrazione del primo anno di 5G in Cina spunta il placeholder

Come detto prima, OPPO è più vicina al completamento di un ecosistema che la vedrebbe sempre più in lotta contro i suoi competitor Huawei e Xiaomi, oltre che di mettersi in pari con il sub-brand Realme, che in merito alla Smart TV si è portato avanti presentandola recentemente. Le conferme sul suo primo televisore non sono una novità per OPPO, dato che già qualche mese fa c'erano stati riscontri positivi. Ma fino ad ora, non ne avevano parlato ancora in via “ufficiale”.

Infatti, nella celebrazione del primo anno di 5G in Cina, in cui la compagnia ha lanciato ben 6 smartphone con questa tecnologia, oltre a vari primati in merito, OPPO ha mostrato su Weibo tutta la line up di prodotti smart presentati finora, oltre agli smartphone. E tra questi, c'è un prodotto ancora non presentato, ma sostituito con un placeholder che non lascia equivoci: è proprio la OPPO TV (confermato anche dal fatto che sotto sono presenti i caratteri cinesi per indicare televisore). Quindi, sebbene non vi siano ancora immagini in merito, la TV di OPPO è ormai prossima e non ci resta che attendere ulteriori notizie in merito al suo arrivo.

