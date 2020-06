OPPO Reno 4 è ufficialmente il nuovo capostipite della serie Reno. Assieme a lui è stato presentato anche OPPO Reno 4 Pro, evoluzione ancora più fine dal punto di vista squisitamente hardware. L'azienda ha evoluto questi due nuovi smartphone sia esteticamente che sotto il profilo delle prestazioni, con un focus specifico alle performance fotografiche.

OPPO Reno 4 e 4 Pro ufficiali: tutto quello che devi sapere

Il posteriore della serie OPPO Reno 4 vede una rivoluzione dei connotati, con un modulo fotografico che riporta alla mente le linee di iPhone 11. Non tanto per la disposizione dei sensori, quanto per l'estetica adottata: anziché un canonico riquadro nero, qua troviamo una sezione che riprende il colore della back cover. Con colorazioni Glow, la serie Reno 4 beneficia della nuova finitura Crystal Diamond. Oltre ad offrire un look più elegante, il vetro fumé gode di una resistenza maggiore all'usura: anche mettendo a dura prova con delle chiavi, la superficie non ne esce scalfita.

A key vs Crystal Diamond Tech. | Some scratch test on Reno 4 Pro back cover. It likes the matte finished on Google Pixel, iPhone 11 Pros. Cr. @StationChat pic.twitter.com/vREkjeuDUy — I’m Kanoon (@KanoonMan) June 4, 2020

Con dimensioni di 159,3 x 74 x 7,8 mm e 183 g (Reno 4) e 159,6 x 72,5 x 7,6 mm e 172 g (Reno 4 Pro), ci sono differenze fra i due schermi adottati. Con risoluzione Full HD+, sul primo abbiamo una diagonale da 6,4″, passando ai 6,5″ del Pro dotato di refresh rate a 90 Hz. L'utilizzo della tecnologia AMOLED ha permesso l'implementazione di un sensore ID sotto allo schermo per lo sblocco biometrico.

L'altra differenza fra i due è rappresentata dall'inserimento della selfie camera, ed è quasi paradossale che sia OPPO Reno 4 ad avere un doppio foro da 32+2 MP. Su Reno 4 Pro, invece, il foro è singolo ed ha un sensore unico da 32 MP.

Grandi novità fotografiche per OPPO Reno 4 Pro

Sotto il profilo hardware entrambi fanno utilizzo dello Snapdragon 765G di Qualcomm. Il chipset a 7 nm porta con sé una CPU octa-core Kryo 475 fino a 2,4 GHz ed una GPU Adreno 620. Viene data importanza anche al 5G, grazie al modem Snapdragon X52 dedicato al supporto delle ultime reti. L'alimentazione è fornita da una 4.000 mAh con ricarica Super VOOC 2 a 65W. Il tutto è guarnito a livello software da Android 10 con l'interfaccia personalizzata ColorOS 7.2.

Le cose si fanno interessanti spostandoci sull'ambito fotografico. Non tanto con OPPO Reno 4, la cui tripla fotocamera comprende una configurazione da 48+8+2 MP, completa di grandangolo e lente B&W per gli scatti in modalità Ritratto. La vera star dello show è ovviamente Reno 4 Pro, la cui configurazione da 48+12+13 MP ha una novità di tutto rilievo. Il secondo sensore è dedicata alla registrazione dei video, come su altri pochissimi modelli (come Mate 30 Pro). Questo permette l'introduzione della modalità Super Night Sight anche per le clip, non limitandola più solamente alle foto.

Chiaramente le innovazioni hardware si ripercuotono anche in ambito foto: grazie anche al sistema di stabilizzazione OIS, le foto in notturna sono ancora più ottimizzate.

OPPO Reno 4 – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI e protezione Gorilla Glass;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI e protezione Gorilla Glass; dimensioni di 159,3 x 74 x 7,8 mm per 183 g;

colorazioni Crystal Diamond Blue, Dream Mirror Black e Taro Purple;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

8/12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; lettore d'impronte nel display;

tripla fotocamera da 48+8+2 MP f/1.7-2.2-2.4, grandangolo da 119°, lente B&W, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.7-2.2-2.4, grandangolo da 119°, lente B&W, autofocus PDAF e flash LED; doppia selfie camera da 32+2 MP f/2.4-2.4;

f/2.4-2.4; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1 con aptX HD, USB Type-C, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS;

batteria da 4.020 mAh con ricarica Super VOOC 2 da 65W;

con ricarica Super VOOC 2 da 65W; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.2.

OPPO Reno 4 Pro – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 402 PPI e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 402 PPI e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 159,6 x 72,5 x 7,6 mm per 172 g;

colorazioni Crystal Diamond Blue, Crystal Diamond Red, Titanium Black, Dream Mirror Blank e Midsummer Fluorescence;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

8/12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; lettore d'impronte nel display;

tripla fotocamera da 48+12+13 MP f/1.7-2.2-2.4, grandangolo da 120°, teleobiettivo, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.7-2.2-2.4, grandangolo da 120°, teleobiettivo, autofocus PDAF e flash LED; doppia selfie camera da 32 MP f/2.4;

f/2.4; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1 con aptX HD, USB Type-C, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS;

batteria da 4.000 mAh con ricarica Super VOOC 2 da 65W;

con ricarica Super VOOC 2 da 65W; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.2.

Prezzo e data

La serie OPPO Reno 4 verrà venduta in Cina dal 12 giugno ai seguenti prezzi:

Reno 4 8/128 GB: 2.999 yuan ( 374€ ) 12/256 GB: 3.799 rupie ( 474 )

Reno 4 Pro 8/128 GB: 3.799 rupie ( 474 ) 12/256 GB: 4.299 yuan ( 536€ )



