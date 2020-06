OPPO mostra le nuove tecnologie per fotocamere e intelligenza artificiale al CVPR 2020

Di recente OPPO ha partecipato alla Computer Vision and Pattern Recognition Conference CVPR 2020, dove ha mostrato i suoi punti di forza in ambito tecnologico, in particolar modo per quanto riguarda lo sviluppo dell'AI. La compagnia cinese si è aggiudicato due primi posti e due terzi posti nelle varie Challeges indette per l'evento.

OPPO ha ottenuto due primi posti al CVPR 2020, una delle principali conferenze mondiali sull'intelligenza artificiale

Il CVPR è il principale evento annuale di computer vision organizzato dall'IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers). Tratta ogni aspetto della visione artificiale e computerizzata e del riconoscimento dei modelli, del machine learning e dell'intelligenza artificiale, rappresentando così un valore aggiunto eccezionale per studenti, accademici e ricercatori del settore. Le tecnologie di OPPO che sono state premiate durante la CVPR 2020 includono quella di perceptual extreme super-resolution technology, in grado di rendere una foto sfocata 16 volte più nitida in modo naturale, la localizzazione visiva, capace di individuare dove la foto sia stata scattata analizzando l'immagine, e il riconoscimento dell'attività umana nei video.

Inoltre anche l'OPPO US Research ha partecipato all'evento, aggiudicandosi il sesto posto nella Real-World Super-Resolution Challenge, Track 1: Image Processing artifacts.

Sfida percettiva estrema di super-risoluzione

Durante l'evento il team di ricerca di OPPO Research è stato incaricato di risolvere il problema della super-risoluzione percettiva estrema per singola immagine, con un fattore di ingrandimento 16X. L'obiettivo è quello di ottenere un modello in grado di produrre risultati ad alta risoluzione con la migliore qualità percettiva e somiglianza con la verità di base.

Il team ha sviluppato e dimostrato l'efficacia della propria rete neurale chiamata RFB-ERSGAN, battendo altri 280 partecipanti con la sua analisi più intelligente, il calcolo più efficiente e metodi più diversificati, conquistando alla fine il primo posto tra i team di Facebook, Baidu, Microsoft, Amazon e l'Accademia delle Scienze Cinese.

Questa tecnologia potrà essere applicata in molteplici scenari. Ad esempio, potrà aiutare gli utenti a modificare le foto LR scattate dai loro smartphone in immagini HR con dettagli ricchi e particolareggiati. Altre applicazioni di questa recente innovazione possono includere il restauro di foto e pellicole antiquate o danneggiate, il perfezionamento di referti medici o l'esecuzione di analisi dettagliate su immagini satellitari e spaziali.

La sfida della localizzazione visiva per i dispositivi portatili

Con un primo posto nella localizzazione visiva in esterna (Aachen Day-Night) e un terzo posto nella localizzazione visiva per interni (InLoc), OPPO ha creato una pipeline di localizzazione visiva monoculare che sfrutta i segnali semantici e di profondità per trovare la posizione precisa di qualsiasi immagine di riferimento. Superando un ostacolo principale per molte applicazioni di computer vision, che consiste nell'identificare ed eliminare una quantità significativa di risultati non corretti, questo metodo si è dimostrato all'avanguardia grazie a una solida sperimentazione.

I possibili utilizzi futuri di questa tecnologia includono la realtà aumentata, la robotica intelligente e la navigazione precisa. Ad esempio, quando l'assistente IA è dotato di una fotocamera, grazie a questi strumenti darà in grado di sfruttare la tecnologia di localizzazione visiva per analizzare le immagini scattate e ottenere un posizionamento preciso e quindi spostarsi nella giusta direzione.

Rilevamento dell’attività umana all’interno di video estesi

Per rispondere alla sfida che incoraggia la progettazione di algoritmi di rilevazione automatica delle attività e aggiudicarsi quindi il terzo posto nella prova relativa alla rilevazione delle attività nei video estesi, OPPO ha sviluppato i propri algoritmi per identificare e riorganizzare in modo efficiente i personaggi in ogni fotogramma e riconoscere in questo modo decine di attività umane all'interno di video dinamici complessi.

In futuro, questa tecnologia rivestirà un ruolo importante nel campo dell'interazione uomo-macchina e dell'analisi video sportiva. Ad esempio, il futuro smartphone sarà in grado di identificare automaticamente i soggetti in movimento e di regolare di conseguenza la messa a fuoco della telecamera.

Nuovo Dipartimento Intelligent Perception and Interaction

Oltre alle novità di cui sopra, OPPO ha annunciato anche l'istituzione del nuovo Dipartimento di Intelligent Perception and Interaction, che segna un nuovo passo del brand nell'esplorazione di tecnologie AI all'avanguardia. Il suo obiettivo specifico è quello di promuovere attivamente la ricerca e lo sviluppo nei due settori fondamentali della percezione e dell'interazione intelligente.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu