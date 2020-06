OPPO sta preparando delle nuove cuffie TWS

Oltre a Realme, anche OPPO sta costruendo un parco accessori molto nutrito. Specie se si parla di cuffie true wireless, con diversi modelli lanciati nei mesi passati: le Enco W51 sono le più recenti, ma ci sono anche le Enco W31 e le Enco Free. A queste se ne aggiungerà un ulteriore modello, del quale non sappiamo ancora il nome ma conosciamo le fattezze.

Le nuove cuffie TWS targate OPPO compaiono nelle prime immagini

Il leak di 91Mobiles rivela il design che OPPO adotterà per le nuove cuffie TWS, più tozzo rispetto alle versioni antecedenti. Per certi versi ricordano le AirPods Pro, seppur le somiglianze non siano poi così marcate. La similitudine sta proprio nella bombatura dell'auricolare, così come l'asticella più corta della media. Certificate dal CNIPA, hanno un design in-ear per una migliore propagazione sonora, al netto di un'indossabilità più invasiva.

A livello estetico, la parte che servirà per i controlli (touch?) è circondata da un anello dorato e si nota anche quello che dovrebbe essere un sensore di prossimità. Servirà a mettere in Play/Paura nel momento in cui le si sfilano (o rimettono) dagli orecchi. Per il momento le informazioni in nostro possesso finiscono qua, ma sicuramente ne risentiremo parlare nei giorni a venire.

