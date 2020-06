Anche per il mese di maggio 2020 la compagnia cinese fa il bis e conquista sia la classifica Antutu dei migliori flagship che quella dei mid-range (in Cina), rispettivamente con OPPO Find X2 Pro e Reno 3. Andiamo a dare un'occhiata ai due elenchi di smartphone e a scoprire le differenze con le rispettive controparti del mese scorso.

OPPO in testa alle classifiche flagship e mid-range di Antutu con Find X2 Pro e Reno 3 (in Cina)

Ecco la classifica dei migliori flagship di Antutu… | Maggio 2020

Per quanto riguarda i migliori dispositivi top e le rispettive performance su Antutu, la classifica di maggio 2020 vede nuovamente in testa OPPO Find X2 Pro (qui trovate la nostra recensione), con il modello base in seconda posizione. A questo giro cambia il podio rispetto all'elenco di aprile: al terzo posto troviamo lo Xiaomi Mi 10 Pro, il quale ha scalzato iQOO Neo 3 (che scende al quinto posto). Di seguito trovate la classifica completa.

OPPO Find X2 Pro OPPO Find X2 Xiaomi Mi 10 Pro OPPO Ace 2 iQOO Neo 3 Redmi K30 Pro iQOO 3 Realme X50 Pro 5G OnePlus 8 Pro Vivo NEX 3S 5G

… e quella dei migliori mid-range!

Andiamo ora a scoprire i migliori smartphone di fascia media su Antutu per il mese di maggio. Ecco la classifica completa.

OPPO Reno 3 5G Honor 30 Huawei Nova 7 Honor 30S Honor 10X Huawei Nova 7 SE OPPO Reno 3 Pro 5G Vivo S6 Vivo X30 Redmi K30

Ancora una volta troviamo OPPO in testa ma in questo caso la competizione con Huawei e Honor (da notare il recente 10X) si fa decisamente agguerrita, un pizzico in più rispetto ad aprile.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu