Dopo gli ottimi risultati raggiunti sia dal comparto fotografico principale che dal punto di vista audio, OPPO Find X2 Pro torna nelle mani del team di DxOMark per la terza ed ultima parte delle sue peripezie. Nonostante su carta il dispositivo monti un modulo selfie che non lascia indifferente, non tutte sembra essere filato liscio durante la prova del celebre portale. Andiamo a vedere come si è comportato il flagship di casa OPPO alle prese con gli autoscatti e quali sono stati i punteggi raggiunti.

OPPO Find X2 Pro per la terza volta su DxOMark: come scatta la selfie camera?

Come abbiamo ricordato in apertura, OPPO Find X2 Pro si è distinto per un pacchetto fotografico d'eccezione: attualmente, dopo un primo periodo in cima alla classifica, il top di gamma occupa la terza posizione, un risultato di tutto rispetto tenendo conto della celerità con la quale oggigiorno arrivano nuovi modelli top. Purtroppo il flagship non brilla dal punto di vista selfie, come testimonia il punteggio di 72 (più basso di quello di iPhone SE 2020, spuntato di recente nel database di DxOMark). Lo smartphone è equipaggiato con un sensore da 32 MP, accompagnato da un grandangolo: il punteggio per le foto si asseta sui 67 punti mentre per i video si sale a 79.

Buona l'esposizione e la gamma dinamica, mentre l'HDR offre risultati altalenanti. Inoltre sembra che l'obiettivo non sia ben ottimizzato per i selfie a fuoco ravvicinato, dettaglio che può essere problematico negli autoscatti di gruppo. Il rumore di fondo per i volti è ben contenuto in tutte le condizioni di illuminazione anche se si cala leggermente per quanto riguarda gli sfondi. Altro punto debole è rappresentato dal colore e dal bilanciamento del bianco.

Nel complesso, lato selfie (e secondo DxOMark, ricordiamo), la qualità complessiva di OPPO Find X2 Pro è leggermente indietro. Confrontando il modulo con l'eccellente resa del comparto principale vi è una differenza non da poco. Se siete curiosi di dare un'occhiata ai sample di DxOMark e leggere il giudizio completo, trovate il link alla pagina del flagship direttamente in fonte.

