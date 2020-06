Ottima notizia per tutti i possessori degli smartphone OPPO Find X2 e X2 Pro, per i quali a breve sarà resa disponibile la primissima beta di Android 11 dopo il suo annuncio ufficiale. Sin dal 2019 l'azienda fa parte del gruppo di produttori che lavorano a stretto contatto con Google per lo sviluppo di Android. E non è la sola, perché assieme ad essa ci sono altre realtà come OnePlus, Xiaomi, Huawei, Vivo e Realme. Un progetto che fa sì che i top di gamma 2020 di OPPO rientrino fra i primissimi dispositivi su cui sarà possibile provare in anteprima la nuova release di casa Google.

La beta di Android 11 sarà rilasciata su OPPO Find X2 e X2 Pro

Non sarà necessario attendere a lungo per poter testare la novità software su OPPO Find X2 e X2 Pro. OPPO ha annunciato che la beta sarà rilasciata durante il mese di giugno, pertanto manca veramente poco. Trattandosi di una beta, non sarà comunque una ROM indicata per l'utilizzo su base quotidiana, a meno di non avere dimestichezza con l'argomento. Oltre ad Android 11, il firmware sarà arricchito dalla ColorOS, anche se non è stato specificato quale versione.

Se foste curiosi di scoprire le novità attese a bordo di Android 11, vi rimandiamo all'articolo dedicato (a tema Xiaomi). Nel caso in cui voleste avere un assaggio grafico della nuova UI Android, potete servirvi dell'ultimo aggiornamento di Nova Launcher.

