Da quando è stato presentata, la gamma OPPO Find X2 ha avuto un ottimo riscontro di pubblico grazie alla sua qualità (qui potete vedere la recensione del Pro) e l'eccellente supporto che il brand fornisce regolarmente. Infatti, Find X2 ha ricevuto l'aggiornamento alle patch di sicurezza di giugno 2020, oltre ad altre migliorie come la feature App Lock, che permette di chiudere un'app da occhi indiscreti.

OPPO Find X2: l'aggiornamento porta App Lock, patch di giugno ed ottimizzazioni

Andando a dare uno sguardo più attento al changelog, notiamo come l'update con build CPH2023_11_A.23 basato su ColorOS 7.1 per Find X2 porta migliorie mirate alla sicurezza ed alle ottimizzazione di feature e sistema. Infatti, oltre alle patch di sicurezza Android di giugno 2020 (che molto probabilmente arriveranno presto anche per OPPO Find X2 Pro) l'aggiornamento dà ora la possibilità di “bloccare” un'app clone con password grazie ad App Lock.

Oltre a questo, è stata migliorata la stabilità e le performance del sistema, come anche la stabilità della linea e la qualità in chiamata. In più, OPPO ha ottimizzato il consumo energetico al fine di estendere la vita della batteria. Infine, migliorate le gesture swipe da entrambi i lati del display, ed in modalità estesa adesso si può fare un solo swipe per tornare indietro mentre si guarda un video e due volte per uscire da una sessione di gioco.

L'aggiornamento è in roll out dall'India ed arriverà nel corso delle settimane su tutti i modelli e, come accennato prima, arriverà molto probabilmente presto anche OPPO Find X2 Pro alle nostre latitudini.

