Da quando è stata presentata a novembre da OPPO, la ColorOS 7 è arrivata in via stabile su molti modelli sia della serie Reno, che della serie Find ma anche per i medi gamma della serie A, così come stabilito nella roadmap sia in Cina che in Europa. Mancano però alcuni smartphone all'appello, cui era stato annunciato l'aggiornamento, ma causa i vari ritardi per la pandemia, non avevano ancora una data di rilascio.

OPPO ColorOS 7: ecco i dispositivi della roadmap aggiornata

Negli scorsi mesi, la ColorOS 7, almeno in Cina, è già arrivata su ben 21 modelli, come è occorso a OPPO RX17 Pro, ma anche recentemente per A9 2020 (A11x per la versione cinese) ma non è ancora arrivata, ad esempio, per smartphone i precedenti A9 ed A9X, ma anche su device come A91 ed R15. Ora però, è possibile definire la data del rilascio del nuovo firmware, come pubblicato dallo stesso brand. Ecco di seguito la roadmap aggiornata.

10 luglio: R15, A9, A9x, A3:

24 luglio: A91;

25 luglio: R15 Dream Edition.

Ovviamente, la lista di device che riceverà la ColorOS 7 non è ancora completa e nelle prossime settimane sapremo se anche nel mese di agosto si aggiungeranno smartphone della line up di OPPO pronti ad aggiornarsi al nuovo firmware.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu