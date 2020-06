OPPO Band ufficiale a 24€ con monitoraggio SpO2: meglio della Mi Band 4?

Insieme ai nuovi modelli della serie Reno (di cui qui trovate tutti i dettagli), il produttore cinese – come da copione – ha presentato anche la sua prima smartband. Riuscirà OPPO Band a tener testa a rivali del calibro di Xiaomi Mi Band 4, Redmi Band e l'ultimissima Realme Band? Andiamo a scoprirlo con tutti i dettagli su design, specifiche e prezzo di vendita!

OPPO Band ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova smartband

Design e caratteristiche

Come anticipato anche dai teaser dei giorni scorsi, OPPO Band è disponibile in due versioni: una classica ed una con un anello metallico tutt'intorno alla capsula. Le differenze sono puramente estetiche ed entrambi i modelli condividono le medesime caratteristiche. La prima smartband di OPPO adotta un pannello AMOLED a colori da 1.1 pollici (quindi più ampio di quello della Mi Band), con un vetro protettivo dotato di curvatura 2.5D, nel perfetto stile di questo tipo di accessori.

Non manca il supporto a molteplici watchface (oltre 160) in modo da poter personalizzare al meglio il proprio dispositivo.

Salute, sport e autonomia

OPPO Band punta anche alla salute e allo sport grazie al monitoraggio dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e a 12 modalità sportive integrate. Tra queste sono presenti anche quelle legate al nuovo, vista la presenza dell'impermeabilità fino a 5 ATM.

Immancabile l'integrazione con lo smartphone per visualizzare notifiche, messaggi e chiamate. Per quanto riguarda il supporto NFC, questo è presente solo nella versione stilosa (quella con cinturino in pelle e l'anello metallico intorno alla capsula) e risulta assente nella variante classica.

Per quanto riguarda l'autonomia, la smartband integra una batteria da 100 mAh: questa è in grado di offrire fino a 14 giorni di autonomia a fronte di una ricarica di circa due ore.

OPPO Band – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO Band è di 199 yuan, circa 24€ al cambio attuale, ed è già disponibile all'acquisto in Cina. Per quanto riguarda la versione con cinturino differente, questa arriverà dal 9 luglio al prezzo di 249 yuan, circa 31€.

Infine la variante Evangelion (qui trovate tutti i dettagli) sarà in vendita nel corso del mese di luglio a 299 yuan, 37€ circa.

