Aspettando OPPO Band in Europa: ecco com’è fatta la nuova smartband

Il 5 giugno 2020 è stato senza dubbio una sorta di OPPO Day: infatti, oltre al Reno 4, sono stati presentati il Watch, le Enco W51 ed anche la OPPO Band (qui tutti i dettagli tecnici), prima smartband del marchio. In attesa di una sua ipotetica uscita in Europa, ecco le prime immagini dell'hands-on.

OPPO Band: l'hands-on rivela un design molto minimal e sportivo

Già guardando la scatola nell'hands-on della Band ci rendiamo conto OPPO punta al minimalismo: infatti, essa si presenta con solo l'immagine del prodotto ed il logo del brand. Una volta estratta dalla confezione, sono presenti manualistica e basetta di ricarica.

1 di 4

Quanto al prodotto, anch'esso è minimal nelle forme, ma ha anche un richiamo sportivo, come suggeriscono le sagomature del cinturino. Il display è abbastanza ampio per la fascia di prezzo (1.1 pollici, una soluzione AMOLED a colori), quindi ci si può aspettare un prodotto con tante notizie visualizzate. Il quadrante si può poi rimuovere (si tratta di una capsula in stile Xiaomi Mi Band 4), e quindi è scontato che arriveranno tanti altri colori per i cinturini OPPO Band.

Ovviamente, al momento la nuova smartband di OPPO è ammirabile solo in queste foto, ma non è escluso che possa finalmente arrivare da noi. La compagnia cinese ha già confermato che OPPO Watch arriverà in Europa entro la fine dell'anno; di conseguenza è lecito ipotizzare che anche la smartband possa ricevere lo stesso trattamento. Ovviamente si tratta di un'ipotesi e restiamo in attesa di eventuali conferme da parte di OPPO.

