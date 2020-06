Mentre Realme si sta dimostrando piuttosto celere con gli aggiornamenti, OPPO sta cercando di fare lo stesso. Certo, ha decisamente più modelli a catalogo da aggiornare, ma intanto Find X2 Pro è uno dei primi ad avere Android 11 Beta. Fra i dispositivi che saranno aggiornati e che abbiamo anche in Italia ci sono OPPO A5 (2020) ed OPPO A9 (2020) (da noi recensito). Quest'ultimo è già stato aggiornato ad Android 10 con la ColorOS 7, per quanto sotto “falso nome”.

L'aggiornamento ad Android 10 arriva su OPPO A5 e A9 (2020)

Sì, perché OPPO A9 (2020) è presente in Asia sotto forma di OPPO A11x e si è già aggiornato assieme ad OPPO A11. A questo punto è il turno del vero e proprio A9 che, assieme ad OPPO A5 (2020), sta ricevendo Android 10. Il piano di espansione della ColorOS 7 porterà l'ultima versione di Android su anche altri smartphone, come OPPO Reno 2 e Reno 2 Z.

La fase di beta testing, iniziata lo scorso 22 maggio, arriva così alla sua conclusione. Per il momento il roll-out dell'aggiornamento pare essere iniziato in India, anche perché la roadmap per l'Italia li vede aggiornarsi nel mese di luglio. Non appena avremo notizie in merito non tarderemo nel farvelo sapere.

