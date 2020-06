OnePlus Z, specifiche svelate ufficialmente: e voi lo comprereste?

Continuano ad intensificarsi i rumors su OnePlus Z: avvicinandosi il periodo di lancio previsto, le specifiche cominciano a farsi piuttosto concrete. Trattandosi di un cambio nella linea produttiva di OnePlus, i fan sono curiosi di scoprire cos'ha in serbo. Dopo anni di soli top di gamma, ci stiamo preparando a quello che sarà considerabile l'erede spirituale di OnePlus X. Proprio per questo la società starebbe sondando il terreno con un sondaggio ufficioso spuntato all'improvviso in India.

Un sondaggio di OnePlus ha praticamente svelato i punti chiave di OnePlus Z

Stando alle segnalazioni sul forum DesiDime, alcuni utenti indiani hanno ricevuto un sondaggio in cui si fa menzione delle specifiche di OnePlus Z. Non si tratta di un sondaggio ufficiale, non essendo indetto in maniera diretta dall'azienda, ma è altamente probabile che sia ricollegabile ad essa. Gli utenti interessati fanno utilizzo della piattaforma PayBack, programma fedeltà che permette di accumulare e spendere punti ottenuti tramite l'acquisto con carta di credito/debito. Questo programma è solito organizzare sondaggi del genere per conto di aziende terze, come probabilmente in questo caso.

Il soggetto del sondaggio è un non ben identificato smartphone OnePlus, chiedendo agli utenti coinvolti se comprerebbe un dispositivo del genere. Le specifiche comprendono un display forato Super AMOLED da 6,55″ con refresh rate a 90 Hz, integrante una selfie camera da 16 MP ed un sensore ID sotto al vetro. Sul retro, invece, si menziona una tripla fotocamera AI da 64+16+2 MP, quasi sicuramente comprensivo di grandangolare e macro. Inoltre, quello che possiamo tranquillamente definire OnePlus Z (sempre se sarà questo il suo nome) su basa sullo Snapdragon 765G. Il SoC con modem 5G porta con sé anche 6/128 GB di memoria, una batteria da 4.300 mAh con ricarica Warp Charge 30 a 30W.

Sempre stando a questo sondaggio, questo prodotto OnePlus è indirizzato ad un prezzo di 24.990 rupie, pari a circa 292€. Trattandosi di un prezzo indiano, però, è necessario fare un'equazione per capire di quale prezzo potremmo parlare in Europa. Prendendo come paragone il prezzo indiano ed italiano di OnePlus 8 Pro, allora da noi OnePlus Z potrebbe costare circa 330€.

