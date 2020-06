OnePlus Z (Nord): l’azienda conferma il periodo di uscita

Con la conferma dell'arrivo di una nuova serie di smartphone, come da copione ecco spuntare tutta una serie di conferme da parte della compagnia cinese. Tramite il nuovo profilo di Instagram – qui trovate tutti i dettagli – l'azienda ha confermato ufficialmente il periodo di uscita di OnePlus Z (o Nord, anche se mancano ancora dettagli da parte del brand).

OnePlus Z (Nord) arriverà a luglio: la conferma da un criptico teaser pubblicato su Instagram

L'immagine che vedete in alto è stata pubblicata sul profilo di Instagram @onepluslitezthing, il quale fa riferimento proprio alla nuova famiglia di dispositivi economici in arrivo. Decifrare la scritta non è poi così complicato: basterà utilizzare il codice Morse per ottenere la parola JULY, ovvero luglio. Quindi OnePlus Z (Nord) arriverà nel corso del prossimo mese (in linea con le precedenti indiscrezioni), anche se al momento manca ancora una data precisa. Non appena verrà confermato il giorno provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Nel frattempo, nonostante l'azienda non abbia ancora confermato nulla in merito alle specifiche, questo sondaggio la dice lunga. Per quanto riguarda invece il nome del dispositivo… c'è in atto una vera e propria diatriba ed è ora che OnePlus alzi il sipario sul suo nuovo medio di gamma. Il nome del profilo Instagram lascia intendere che il device arriverà sul mercato come OnePlus Z o Lite Z o Lite Z Thing; tuttavia una fetta di leaker (tra cui Roland Quandt) sostiene che il nome sarà OnePlus Nord.

A riprova di ciò, in copertina trovate un'immagine “ufficiosa” trapelata in rete, che confermerebbe la dicitura Nord. Sarà davvero così? Voi quale nome preferite tra le varie alternative?

