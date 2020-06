Il leaker Sudhanshu ha scovato una nuova certificazione del brand cinese, stavolta dedicata al caricatore dell'imminente OnePlus Z (o Nord), smartphone di fascia media pronto a fare breccia negli appassionati della compagnia e della OxygenOS.

OnePlus Z (o Nord) sempre più vicino: certificato anche il caricabatterie da 30W

Tramite un sondaggio pubblicato un po' di giorni fa, l'azienda aveva già anticipato la possibilità di avere a bordo il supporto alla ricarica da 30W. Ora è quasi ufficiale dato che la certificazione dedicata al nuovo caricabatterie del brand cinese fa riferimento ad un modello appunto da 30W, similmente a questo visto con la serie 8. OnePlus Z (o Nord, che dir si voglia) arriverà quindi con questa tecnologia di ricarica; volendo prendere per buone le specifiche pubblicate fino a questo momento dovremmo trovare una batteria da 4.300 mAh.

Il lancio dello smartphone, il primo mid-range di OnePlus da un pezzo, sarebbe previsto per il mese di luglio, ma ad oggi manca ancora una conferma sulla data. Inoltre – secondo le parole di Pete Lau – il device non sarà presentato in patria, ma solo in Europa e in India.

Se avete bisogno di rinfrescarvi la memoria, ricordiamo che OnePlus Z dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 765G – con 6 GB di RAM e 128 GB di storage – ed un ampio display Super AMOLED da 6.55″ a 90 Hz e sensore ID integrato. Lato fotografico ci si aspetta un triplo modulo con un sensore principale da 64 MP, il tutto proposto ad un prezzo contenuto (sotto i 300€ al cambio).

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu