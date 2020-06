Il mese di giugno si avvicina lentamente verso la fine e con l'arrivo di luglio gli appassionati del brand cinese sono in trepidante attesa. Sì, perché OnePlus Z (o Nord) dovrebbe debuttare ufficialmente proprio il prossimo mese e l'hype è ovviamente alle stelle, specialmente dopo i possibili indizi relativi al prezzo di vendita… provenienti direttamente da Carl Pei!

OnePlus Z forse in arrivo a prezzo bomba: potrebbe costare meno di 300€

Il dirigente – uno dei volti noti di OP, insieme a Pete Lau – ha pensato di stuzzicare gli appassionati tramite un tweet “controverso”. Nel post si vede il modello One, flagship di fascia media lanciato nel 2014 e oggetto di culto per i fan di OnePlus. Da quel momento in poi la passione del brand per i medio di gamma è stata bruscamente interrotta, ma le cose cambieranno a breve con il lancio di OnePlus Z (o Nord, come suggerito da un leaker). Il dispositivo dovrebbe essere mosso dallo Snapdragon 765G e avere dalla sua una serie di caratteristiche niente male.

Visto il paragone con il predecessore – venduto a 299$ per la versione base – in tanti ipotizzano che il post non sia casuale. Che il prezzo di OnePlus Z/Nord sia effettivamente di 299$? In questo caso è probabile che da noi il dispositivo arrivi a 299€, esattamente con il medio di gamma del 2014.

Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi e il buon Carl Pei non si è sbilanciato per nulla. Secondo voi quanto costerà il dispositivo? E ad una cifra simile… lo comprereste o continuereste a puntare ai modelli top?

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu