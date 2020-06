OnePlus Z (Nord): teaser video del documentario, appaiono le cuffie Pods

Ci avviciniamo a grandi passi alla presentazione di OnePlus Z, o forse dovrei dire OnePlus Nord. La dirigenza non si è ancora sbilanciata in merito e sta volutamente confondendo le acque, ma questa foto non lascerebbe spazio a dubbio. È stato confermato che non sarà un top di gamma: quella fascia di prezzo sarà relegata alla serie principale. Al contrario, OnePlus Nord tornerà a far contenti tutti coloro che si sono innamorati del brand grazie al motto “flagship killer”. Non sarà un flagship, ma la combo specifiche/prezzo lo renderà comunque una scelta molto allettante.

OnePlus sta creando una campagna marketing atta ad alzare l'hype dietro al lancio di OnePlus Z (o OnePlus Nord). Parlare di “un nuovo inizio” non è cosa da poco, specialmente quando non si ha a che fare con dispositivi come pieghevoli o similari. Addirittura l'azienda ha pensato di realizzare un documentario sulla realizzazione di OnePlus Nord.

If you ever wondered about what it takes to launch a smartphone — don’t even ask. Because we got it all on film.🎥

Be sure to save time for #NewBeginnings, a four-part series from OnePlus. Premieres Tuesday, June 30. — OnePlus (@oneplus) June 25, 2020

Lo scopo di questo documentario sarà quello di far capire alla community le difficoltà che un produttore affronta nella realizzazione di uno smartphone del genere. Non è tanto la tecnologia di alto profilo a complicare la situazione, quanto il mantenimento di un prezzo più basso possibile. All'epoca OnePlus One veniva venduto volutamente a sottoprezzo perché l'azienda doveva farsi un nome e i costi di struttura erano sicuramente più contenuti.

Il documentario verrà rilasciato in 4 parti nei prossimi giorni, per oggi possiamo saggiarlo in un primo teaser video. E un occhio più attento ci fa avvistare quello che, come OnePlus Nord, rappresenterà una novità di rilievo per l'azienda. Mi riferisco alle OnePlus Pods, le prime cuffie TWS che dovrebbero essere lanciate proprio assieme al nuovo smartphone.

