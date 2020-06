OnePlus Z (Nord) sarà tutto nuovo, anche nella colorazione

Ormai è pressoché certo: manca una conferma ufficiale, ma OnePlus Z, precedentemente conosciuto come OnePlus 8 Lite, si chiamerà OnePlus Nord. L'azienda ha svelato anche quello che sarà il periodo d'uscita e sta proseguendo la sua campagna di marketing. Parte di questa viene portata avanti tramite la pagina Instagram “OnePlus Lite Z Thing“, il cui nome si diverte a creare confusione su quello che sarà l'effettivo nome.

L'indizio dato dall'azienda su OnePlus Nord aka OnePlus Z svela la nuova colorazione

E proprio sulla pagina Instagram in questione è stato dato un indizio vago, con un codice criptico da tradurre in qualcosa di più concreto

1+________ = 0 178 210

Ma non c'è voluto molto prima che qualcuno in rete lo decodificasse, svelando quella che sarà una nuova colorazione di OnePlus Z (Nord).

Le tre cifre 0, 178 e 210 potrebbero far parte del valore esadecimale RGB relativo proprio alla colorazione. Se così effettivamente fosse, si tratterebbe di un'inedita tinta per OnePlus Nord, mai vista su un precedente modello. Una gradazione molto simile al ciano, in parte derivante dalla versione Mirror Blue introdotta con la serie OnePlus 7. Fra l'altro, la colorazione corrisponde con i render di OnLeaks pubblicati in rete ormai diversi mesi fa.

