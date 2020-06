OnePlus Z compare su GeekBench con Snapdragon 765G

Si vocifera già del potentissimo Snapdragon 875 che muoverà i prossimi top di gamma marchiati OnePlus. Ma la prossima novità non sarà un prodotto di fascia premium, con un cambio quasi epocale per la storia del brand. In tal senso, l'unico esperimento fu nel 2015, quando OnePlus 2 fu affiancato da quello che si rivelò un non pienamente convincente OnePlus X. Da allora decisero di lasciar perdere i settori più economici, concentrandosi nell'impreziosire il proprio ecosistema. Gli anni sono passati, i prezzi sono saliti e OnePlus si trova in un certo modo quasi costretta a pensare anche alle fasce più economiche. Da questa necessità nascerà OnePlus Z, telefono che si andrà ad inserire in un segmento medio/alto del settore.

Lo Snapdragon 765G sarà il core hardware di OnePlus Z

Per quanto sarà un prodotto più economico, OnePlus Z (sempre se questo sarà il suo nome) punterà a mantenere un certo livello. Per questo si è deciso di non usare i SoC MediaTek, mediamente più economici, ed affidarsi alla rodata Qualcomm. Lo conferma la piattaforma di GeekBench, con un primissimo benchmark effettuato su OnePlus AC2003.

Che OnePlus Z avrebbe potuto utilizzare lo Snapdragon 765G era già nell'aria. Il punteggio ottenuto di 612/1955 non rispecchia le prestazioni effettive del SoC, ma spesso questi benchmark vengono eseguiti su dispositivi non pienamente ottimizzati. Lo stesso è accaduto con OPPO Reno 4, anch'esso comparso su GeekBench con Snapdragon 765G. Dato che le due aziende sono collegate fra loro a livello industriale, non è così inverosimile che i due smartphone saranno simili fra loro.

Entrambi avranno uno schermo forato, anche se OPZ avrà il foro centrale anziché sulla sinistra. Si parla di un display da 6,4″ Full HD+ a 90 Hz, una batteria da 4.000 mAh ed una tripla fotocamera con sensore da 48 MP. In arrivo durante il mese di luglio, sicuramente riparleremo di OnePlus Z nelle prossime settimane.

