OnePlus TV: i nuovi modelli supporteranno Dolby Vision, Cinematic Display e Gamma Engine

OnePlus, sebbene sia impegnata nello sviluppo del medio di gamma Nord (che non è poi così lontano), continua a lavorare al fine di implementare il meglio della tecnologia sulle sue prossime smart TV, ormai vicine al lancio. Infatti, il piccolo gigante del tech cinese introdurrà nei suoi dispositivi il supporto al Dolby Vision, ma anche alle tecnologie proprietarie Cinematic Display e Gamma Engine.

OnePlus TV, supporto a Dolby Vision, Cinematic Display e Gamma Engine: cosa sono e come funzionano

Abbiamo già accennato al supporto Dolby Vision che i prossimi OnePlus TV otterranno, cioè il sistema di visione in HDR evoluto che gestisce i metadati dell'immagine in modo dinamico, a differenza dello standard HDR10. Ma cosa sono e come funzionano invece i supporti alle tecnologie proprietarie Cinematic Display e Gamma Engine?

Per la prima feature Cinematic Display, parliamo di un processo di copertura della gamma di colori DCI-P3 del 93%, un quantitativo molto elevato nella riproduzione della fedeltà dei colori durante la visione e per un TV di OnePlus destinato alla fascia media, è sicuramente un plus non indifferente.

If you’ve seen high-quality TVs, you’re no stranger to MEMC. We’ve created a custom MEMC chip that can push ordinary 30fps video up to 120, so any video gets the full advantage of our 120Hz Fluid Display. pic.twitter.com/YPD3fw5uOn — Pete Lau (@PeteLau) January 16, 2020

Parlando invece di Gamma Engine per OnePlus TV, questa tecnologia permette di ottenere ottimi risultati in termini di qualità di visione: infatti, viene migliorata l'elaborazione, la risoluzione, il contrasto dinamico, il MEMC (“motion estimation, motion compensation”, per capire di cosa si tratta vi lasciamo sopra un Tweet di Pete Lau che lo spiega), la mappatura dello spazio colore, l'anti-aliasing e la riduzione del rumore.

Insomma, queste nuove OnePlus TV, seppur più economiche, non si faranno mancare nulla. Non ci resta che attendere il 2 luglio 2020 per vederle presentate, sperando che OnePlus ci faccia la grazia di distribuirle anche in Occidente.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu